Beautiful anticipazioni: Reese a Taylor cosa combineranno insieme?

E chi lo avrebbe mai detto che Taylor in questo momento complicato della sua vita potesse anche trovare l’amore e invece sembra che sia stata proprio molto fortunata! Ma siamo sicuri che l’incontro con il padre di Zoe porterà qualcosa di positivo a Taylor? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 15 novembre 2019. Cosa accadrà nell’episodio del venerdì? Vi ricordiamo, prima di passare alle nostre anticipazioni che Beautiful ci aspetta alle 13,40 anche al sabato mentre la domenica si va in onda alle 14.

E adesso torniamo alle nostre anticipazioni, con le ultime news da Los Angeles.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 15 NOVEMBRE 2019

Taylor non si aspettava di incontrare un uomo sulla sua strada in questo momento delicato della sua vita ma pare proprio che Reese abbia fatto colpo e adesso la donna medita sul da farsi. Steffy le ha chiesto di restare a casa con lei, di vivere con la piccola Kelly per recuperare anche il tempo perso fino a questo momento. Taylor non sa che cosa fare ma alla fine accetta, in fondo potrà solo essere di aiuto a sua figlia anche con la piccolina.

Se Steffy e Taylor hanno trovato un punto di incontro, sembra che lo stesso non stia avvenendo tra Hope e Liam. La Logan, stanca per le intromissioni di Steffy nella loro vita, fa sentire la sua voce. La ragazza è convinta che Taylor in qualche modo possa fare del male alla bambina che lei e Liam aspettano e mette subito in chiaro una cosa con suo marito: non lo permetterà mai. Mai farà soffrire la piccola…

Ma Hope non immagina neppure tutto quello che presto succederà nella sua vita! Una story line ricca di colpi di scena assolutamente da non perdere che noi di certo, vi racconteremo in tutti i suoi dettagli!