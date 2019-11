Beautiful in onda anche al sabato, Hope teme di essere lasciata da Liam: presagio corretto?

Beautiful è l’unica soap di Canale 5 che andrà in onda anche al sabato! La programmazione di Canale 5 cambia visto che da domani vedremo la nuova edizione di Amici ma Beautiful resta in onda a differenza di Una vita e Segreto che ci aspettano invece alla domenica. Non ci resta quindi che raccontarvi quello che accadrà nella puntata di Beautiful di domani 16 novembre 2019, con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap americana.

Facciamo il punto della situazione: per il momento Bill, nonostante le pressioni di Brooke sembra aver deciso di non denunciare Taylor. Steffy ha chiesto a sua madre di fermarsi con lei e di trasferirsi per qualche tempo in casa con lei e con la piccola Kelly. Hope è molto preoccupata per la presenza di Taylor nella vita di Steffy e di Liam e pensa che la donna potrebbe essere un pericolo per tutti. Intanto Taylor sembra aver instaurato un feeling molto particolare con il padre di Zoe. La psicologa e il bel ginecologo si sono persino baciati… Zoe viene informata da suo padre di questo incontro speciale ma la ragazza, conoscendo le vecchie abitudini di suo padre, tema che possa di nuovo prendere in giro una delle donne che incontra sulla sua strada e teme anche per il suo lavoro…

E adesso che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 16 NOVEMBRE 2019

Taylor avrebbe voluto lasciare Los Angeles ma, dopo aver parlato con Steffy inizia a pensare di restare in città. Nel frattempo Hope continua a essere molto preoccupata per la presenza di Taylor nella vita di Steffy ma anche in quella di Liam. E’ convinta del fatto che il giovane potrebbe di nuovo avvicinarsi a Steffy. In questo momento così delicato per lei è molto fragile e ha paura. Parla quindi con Liam di quello che sta provando e gli chiede se stia pensando di rimettersi con Steffy…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 16 novembre 2019.