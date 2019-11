Beautiful anticipazioni: Hope dichiara guerra a Taylor, chi pagherà le conseguenze?

Hope non ha nessuna intenzione di sottostare alle regole che Steffy in qualche modo, anche se velatamente vuole imporre. Ed è per questo che chiede a Liam di fare una scelta, è arrivato il momento di smettere di giocare all’allegra famiglia allargata e di prendere delle decisioni. Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 20 novembre 2019. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo infatti quali saranno le prossime mosse fatte da Hope ma anche quale sarà la reazione di Liam di fronte a determinate richieste fatte da sua moglie…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 20 NOVEMBRE 2019

Hope non ci sta e non ha nessuna intenzione di farsi mettere ancora una volta i piedi in testa da Steffy. Se Liam non si rende conto del fatto che sua moglie prende decisioni senza che lui possa fare niente questo non è un problema suo. Brooke invece non è riuscita a convincere Bill a denunciare Taylor che quindi potrà trascorrere le vacanze di Natale serenamente con Steffy. Hope però continua a non digerire questa situazione. Liam davvero non riesce a capire che genere di problemi abbia Hope e la invita a riflettere su quello che sta succedendo convinto del fatto che Taylor in nessun modo potrebbe fare del male alla piccola Kelly. Ma Hope questa volta prende le distanze. Visto che Liam non decide che cosa fare, lei si allontana ed è per questo che non ha intenzione di passare il Natale con la sua famiglia a casa di Eric. Il tempo della bella famiglia allargata felice e spensierata per lei è finito.

Che cosa succederà adesso? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli!