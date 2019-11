Il segreto anticipazioni, Lola lavora per Francisca è una spia? Prudencio lo scopre?

Non si può certo dire che le puntate de Il segreto non regalino perennemente colpi di scena al pubblico della soap spagnola! E dopo la bomba al matrimonio di Fernando Mesia ecco che sta per succedere anche altro. Ve ne parliamo nelle anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 20 novembre 2019. Come avrete visto nelle ultime puntate c’è stato un avvicinamento tra Lola e Prudencio. La ragazza ha raccontato al giovane delle sue sofferenze amorose e alla fine i due si sono anche baciati. Ma come vedremo nelle prossime puntate de Il segreto, Lola non è stata poi così sincera con Prudencio.

Nel frattempo Isaac ha deciso di prendere il denaro di Antolina perchè al momento quello che conta è la salute di Elsa. Tra l’altro quelli erano soldi suoi per cui ha tutto il diritto di averli di nuovo indietro. Per l’operazione di Elsa manca quindi poco, ma la ragazza si salverà davvero? Scopriamo quelle che sono le ultime notizie da Puente Viejo con le anticipazioni e la trama della puntata di domani, eccole per voi!

Fernando sembra avere buone notizie per Maria: esiste davvero una cura per lei?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 20 NOVEMBRE 2019

Maria non vuole farsi illusioni ma le notizie che Fernando Mesia le ha dato la fanno stare più serena. Fernando le confida che adesso che Maria Elena è morta e lui è rimasto da solo, non vuole fare altro che stare al suo fianco e prendersi cura di lei. Marcela e Matias sono entusiasti per la possibile cura per Maria ma non si fidano ancora del Mesia…

Antolina decide di fare visita a Elsa e le spiega di essere cambiata. Elsa non si fida di lei ma visto che è nel suo interesse avere quei soldi, mantiene la calma. Isaac dal canto suo vuole solo mettere fine a questa storia con la speranza che Elsa possa essere operata il prima possibile. Antolina cerca conforto in Dolores le spiega che è cambiata e che adesso è da sola al mondo e non ha più neppure un soldo visto che ha ridato tutto quello che aveva preso…

Irene per aiutare Carmelo ha chiesto ad Anacleto di indagare su Belmonte e il suo amico ha fatto delle scoperte molto interessanti…Raimundo e Francisca, dopo gli esisti delle indagini e le impronte digitali che non corrispondono hanno una accesa discussione. Lei vorrebbe subito vendicarsi di Severo mentre Raimundo vuole altre prove per comprendere cosa sia davvero successo…

E Lola? La ragazza è stata assoldata da Francisca e perchè? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto. Non perdete le nostre anticipazioni.