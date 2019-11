Beautiful anticipazioni: Taylor e Reese pericolosamente vicini, alleati contro Hope?

Hope continua la sua battaglia contro Taylor e non ha intenzione di cambiare idea. Riesce a trovare conforto in Maya che è tornata a Los Angeles per annunciare a tutti che la sua storia con Rick è finita. La notizia di questo divorzio ha lasciato Brooke con il magone, non se lo aspettava e si rende conto che forse nell’ultimo periodo era troppo concentrata in altro. Ma che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 26 novembre 2019. Taylor e Reese si sono avvicinati e la psicologa ha finalmente trovato un alleato, una persona che non punta il dito contro di lei. Ma siamo sicuri che il dottore non abbia nessun fine?

Steffy ha deciso di adottare un bambino: vuole che Kelly cresca serenamente ma pensa che avere una sorellina magari in casa possa essere la soluzione migliore visto che Liam sarà spesso assente. Se non le può dare un padre, le darà compagnia diversa…E’ questo un po’ il pensiero di Steffy…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 26 NOVEMBRE 2019

Steffy inizia a pensare che la sua decisione sia una buona idea e si dà da fare. Nel frattempo si avvicina per Hope il momento del parto ed è arrivato il tempo di scegliere il nome della bambina che lei darà alla luce nel giro di poche settimane. Hope e Liam parlano con Maya e pensano al nome che potrebbero dare alla loro bambina…

Nel frattempo Taylor parla con Steffy della sua nuova amicizia con Reese. Sua figlia però la invita a essere prudente. Dopo tutto quello che è successo non può permettersi di sbagliare. Attenzione però a questa amicizia perchè potrebbe avere dei risvolti inaspettati…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 26 novembre 2019 su Canale 5 come sempre alle 13,40.