Il segreto anticipazioni, la vendetta di Francisca è servita: Adela muore, chi è la prossima vittima?

Le domande di Francisca fatte negli ultimi giorni ad Adela e a Irene facevano immaginare che la donna stesse pensando a loro per la sua vendetta. E anche Fernando Mesia lo aveva capito. Severo e Carmelo però non se ne sono resi conto e neppure le due signore, che nulla sapevano della bomba, avrebbero potuto immaginare tutto questo. Ma la vendetta sta per essere consumata e le anticipazioni de Il segreto ci rivelano quello che accadrà nella puntata di domani 27 novembre 2019. Purtroppo a Puente Viejo sarà celebrato un nuovo funerale, questa volta a morire sarà Adela. Nel frattempo ci sono però buone notizie per Elsa: la sua operazione sembra essere andata bene…Ma scopriamo i dettagli con le ultime news da Puente Viejo e le anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 27 NOVEMBRE 2019

Carmelo e Severo sono alla ricerca del sindaco con il quale devono confrontarsi ma non immaginano che è successa una tragedia. L’auto sulla quale viaggiavano Adela e Irene ha avuto un incidente. Severo è sotto choc perchè pensa che in quella vettura ci sia anche il piccolo Carmelito. Meliton dice loro che c’erano a bordo le due donne e che le condizioni sembrano essere gravi. Ma per fortuna il bambino era alla Villa, lo aveva portato Marcela per la festa. Questo però non cambia il dramma: Irene e Adele sono stese a terra fuori dalla macchina. E sembra che per Adela non ci sia nulla da fare, la maestra è morta.

Viene preparata la sala funebre. Irene non sta bene ma non può mancare e si fa portare a Puente Viejo. Carmelo le chiede che cosa sia successo ma lei non ne ha idea, parla solo dell’incidente stradale…Nel frattempo alla Villa Fernando Mesia sta dando buone notizie a Maria ma arriva all’improvviso la notizia della morte di Adela che lascia tutti sotto choc, o forse non proprio tutti…Francisca infatti parla con Mauricio di quello che è successo ma pare che la sua vendetta non sia finita . Francisca ha altro in mente…

Raimundo e Mauricio non capiscono cosa sia successo. L’uomo infatti non ha toccato la macchina ma sospetta che Francisca abbia chiesto a un altro di farlo…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 27 novembre 2019 su Canale 5.