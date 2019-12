Il segreto anticipazioni: a Puente Viejo tutti mentono, da Lola a Severo passando per Antolina. I bugiardi saranno smascherati?

La vendetta di Carmelo non è andata come lui si augurava. Adesso deporrà le armi o ancora combatterà contro il suo nemico? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto ma iniziamo come sempre proprio dalla trama della puntata di domani 4 dicembre 2019. Avrete visto che il fido Mauricio ancora una volta si è sacrificato per la sua padrona…Francisc aè salva ma Raimundo ha ben capito che tutti sono in pericolo per questo ha chiesto a Maria di mandare i piccoli in collegio lontano da tutti e da tutto. Raimundo però non immagina che dietro a tutto questo ci sia anche la mano di Fernando Mesia: è stato lui infatti a manomettere l’auto sulla quale viaggiavano Irene e Adela…

Ma scopriamo che cosa succederà adesso a Puente Viejo con le anticipazioni e la trama della puntata di domani, 4 dicembre 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 DICEMBRE 2019

Raimundo vuole a tutti i costi fermare questa faida famigliare perchè ha paura che le conseguenze potrebbero essere davvero devastanti. Francisca gli ha promesso che per il momento metterà da parte la sua voglia di vendetta anche perchè deve aspettare che il capomastro si riprenda. Raimundo decide di fare qualcosa e pensa che forse, un incontro con Irene potrebbe servire per mettere pace tra le famiglie…

Meliton fa capire a Carmelo di sapere che è stato lui a sparare a Mauricio ma contrariamente a quanto ci si aspetti, per questa volta non lo denuncerà, ha compreso le sue ragioni…

Fernando Mesia continua a prendersi cura di Maria e arriva in paese anche lo specialista che a quanto pare potrebbe esser in grado di curare la ragazza. I figli di Maria partono per il collegio. La Castaneda neppure immagina che al suo fianco ha il vero nemico…

E’ tempo di festeggiare il ritorno a casa di Elsa. Sono tutti davvero felici per questa novità, tutti tranne Antolina. Del resto che lei stesse fingendo era lampante ma la donna guardando la compagna di Isaac promette che prima o poi arriverà il momento della sua vendetta. E si rende subito protagonista di uno spiacevole momento. Elsa infatti chiede come mai Adela non ci sia, non sa che è morta ma Antolina glielo dice senza troppi giri di parole…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 4 dicembre 2019 su Canale 5.