Beautiful anticipazioni: Hope nelle mani di Reese e la cosa non è affatto rassicurante, cosa succederà a Beth?

Hope è davvero stanca, non sa più se Liam arriverà o meno e i minuti che passano sembrano ore per lei. Ma che cosa sta succedendo? La ragazza non immagina neppure tutti i problemi che Liam sta affrontando per trovare un modo di raggiungere Catalina…Le cose si stanno complicando per tutti ma Liam sembra aver trovato una soluzione grazie all’aiuto di suo padre e conta di arrivare a Catalina prima che la piccola Beth sia nata…Ma che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 6 dicembre 2019? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio in onda su Canale 5.

Quello che doveva essere un viaggi rilassante per Hope, si è trasformato in un vero e proprio incubo visto che la ragazza adesso non sa come gestire le cose. E’ da sola, senza nessun familiare e la piccola Beth potrebbe arrivare in qualsiasi momento…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 6 DICEMBRE 2019

Cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful del 6 dicembre 2019? Vi ricordiamo che la soap andrà in onda sia al sabato che alla domenica nonostante l’8 dicembre sia festa. Le soap di Canale 5 saranno tutte trasmesse…

Ma torniamo alle nostre anticipazioni di Beautiful. Hope è stravolta e informa Brooke delle sue condizioni. Le dice che è ormai entrata in travaglio e che adesso è in clinica. A prendersi cura di lei c’è il dottor Reese, il padre di Zoe. Chissà se questa notizia farà piacere a Brooke visti i precedenti. Il primo incontro con il dottore non era stato dei migliori visto che l’uomo aveva ascoltato una conversazione e si era schierato dalla parte di Taylor…La Logan però neppure immagina quello che sta per succedere…

E a dirla tutta, nessuno potrebbe mai immaginare quello che presto succederà a Hope…La ragazza si prepara a mettere al mondo la sua bambina mentre Liam riesce finalmente a fare in modo di essere su un volo per Catalina…

Tutto questo e molto altro domani per una puntata di Beautiful da non perdere.