Il segreto anticipazioni: l’alleanza tra Irene e Raimundo per smascherare finalmente Fernando Mesia sembra funzionare

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica 15 dicembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Puente Viejo e ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica! Come avrete visto nelle ultime puntate è nata la nuova alleanza formata da Irene e Raimudo sempre più convinti che dietro alle ultime tragedie ci sia lo zampino di Fernando Mesia. I due però non hanno le prove per dimostrarlo e il tempo stringe. Mauricio infatti ha scoperto che Francisca, visto che lui ha rifiutato per il momento di darle il suo aiuto, viste le precarie condizioni di salute in cui versa, ha assoldato dei mercenari con il solo scopo di distruggere ciò che resta della famiglia di Severo e Carmelo. L’Ulloa e la moglie di Severo quindi hanno davvero pochissimo tempo per dimostrare che Fernando Mesia è colpevole di grandi misfatti. Matias intanto ha ascoltato la conversazione…

Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMENICA 15 DICEMBRE 2018

Antolina sembra aver messo da parte, almeno per il momento, l’intenzione di dare fuoco alla casa di Elsa e Isaac e si libera delle prove che potrebbero incastrarla. Nel frattempo Isaac ed Elsa hanno una discussione. La ragazza si sente nuovamente male e sembra non essere intenzionata a prendere le sue medicine, quasi come se fosse stanca di tutto quello che le sta succedendo.

Francisca manda un messaggio a Lola con Dolores ma la donna, che non sa nulla, lo consegna a Prudencio. Il giovane Ortega non riesce a credere che tra Lola e Francisca ci sia un legame e resta scioccato da questa scoperta. Chiede quindi subito delle spiegazioni alla ragazza.

Matias non sa che suo nonno sospetta di Fernando Mesia e parlando proprio con lui gli rivela invece che molto presto potrebbe esplodere la guerra che tutti si aspettano…Ma in realtà sta succedendo ben altro visto che è nata una sorta di alleanza che nessuno si aspetta. Ora però bisogna chiedersi: Francisca crederà alle parole di suo marito? Crederà che dietro a tutta questa vicenda c’è Fernando Mesia? Ci saranno le prove per dimostrarlo?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domenica 15 dicembre 2019 su Canale 5.