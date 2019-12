Beautiful anticipazioni ultima puntata prima delle ferie: Taylor fa adottare a Steffy la piccola Beth

Taylor ha fatto la conoscenza della piccola Beth: è lei la neonata che Reese le ha fatto incontrare. Di certo lo avrete capito! Le anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda domani 21 dicembre 2019 ci rivelano quello che accadrà nell’ultimo episodio della soap prima delle feste di Natale! Cosa sta per succedere, è possibile che Taylor accetti di far conoscere la bambina a Steffy per farla adottare visto quello che è il suo desiderio? Nessuno si renderà conto del fatto che la piccola che Reese presenta come figlia di Florence è in realtà la figlia di Liam e Hope? Questa storia sarà lunga, intricata e ricca di colpi di scena e dovremo aspettare le puntate del 2020 per venirne a capo!

Ma iniziamo con la trama della puntata di Beautiful di domani 21 dicembre 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI SABATO 21 DICEMBRE 2019

Come vi dicevamo in precedenza, quella di Beautiful in onda domani sarà l’ultima puntata della settimana in compagnia della soap di Canale 5 ma non solo. Beautiful torna nel 2020 per cui durante il periodo natalizio faremo a meno della soap!

Florence ha detto a Taylor di essere intenzionata a dare in adozione sua figlia. Ma in realtà la bambina che Reese ha cullato tra le sue braccia mentre la presentava a Taylor non è sua figlia. Flo non sa nulla di quello che Reese ha fatto ma, essendo invaghita di lui, deciderà di aiutarlo nel suo diabolico piano. Reese, dopo aver scambiato la bambina di Liam e Hope, con una neonata morta, ha preso la piccola Beth e l’ha portata via dall’ospedale. Adesso la vuole far adottare e immaginiamo che dietro a tutto questo ci siano i soldi…

Nessuno ovviamente al momento può anche solo ipotizzare che la piccola Beth sia ancora viva, nessuno immaginerebbe Reese capace di arrivare a tanto e invece…

Will intanto chiede a Bill di provare a essere una famiglia unita. Quello che è successo dimostra che bisogna stare insieme il maggior tempo possibile!