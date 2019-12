Beautiful si ferma a Natale: dopo le feste colpi di scena e tutta la verità sulla piccola Beth

Arrivano le ferie di Natale per Beautiful che andrà in onda solo oggi e poi torna nel 2020. Che cosa succederà dopo la pausa natalizia? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi. Beautiful torna il 7 gennaio 2020 ma ovviamente c’è grande curiosità visto che abbiamo lasciato nelle ultime puntate, una story line in sospeso! E’ quella che riguarda la presunta morte della piccola Beth. La bambina però non è morta anche se i suoi genitori, Liam e Hope pensano che la piccola non ci sia più. In realtà, come vedremo nelle puntate di Beautiful in onda nel 2020, la piccola Beth è ancora viva. A manipolare tutto e tutti è stato Reese. E’ lui l’autore di una sorta di scambio di culla, se così possiamo dire. Il dottore ha fatto credere a Liam e a Hope che la loro bambina fosse morta. Ma in realtà la bambina è viva! Avrete visto che Reese ha presentato a Taylor una bambina e le ha detto se abbia voglia di adottarla; la piccola viene presentata come la figlia di Florence ma in realtà la bambina è Beth figlia di Liam e Hope, che non è morta!

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI GENNAIO 2020: COSA SUCCEDERA’ DOPO LA PAUSA NATALIZIA?

Nelle puntate di gennaio 2020 di Beautiful cercheremo di capire quello che succederà a Los Angeles. Come saprete infatti Steffy vuole adottare una bambina e Reese ha proposto a Taylor se vuole adottare la piccola. Steffy accetterà? Chiaramente la ragazza non sa nulla, non sa che la bambina è in realtà la figlia del suo ex marito.

Perchè Reese sta facendo tutto chiesto? Come avrete immaginato per soldi. Reese infatti ha paura che gli strozzini possano fare del male a sua figlia Zoe e quindi, approfittando del famoso blackout che c’è stato a Catalina, ha scambiato due bambine nella culla. Spera, con una adozione un tantino illegale, di racimolare il denaro per pagare i suoi debiti.

Taylor quindi chiederà a Steffy se in qualche modo possa essere interessata a una procedura di adozione privata…Che cosa farà Steffy? Pare proprio che la ragazza deciderà di adottare la bambina ma non sa che in realtà la piccola non è figlia di Florence ma è la bambina di Liam e Hope.

La story line in questione comunque durerà molti mesi, per cui il 2020 sarà un anno davvero ricco di colpi di scena.