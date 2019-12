Il segreto anticipazioni: la morte di Antolina e la vendetta di Fernando Mesia

E’ arrivata davvero la fine di Antolina? Sembrerebbe proprio di si. Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Il segreto torna il 30 dicembre 2019. Le soap di Mediaset infatti non andranno in onda nel fine settimana ma ci aspettano lunedì. Che cosa succederà quindi ad Antolina? L’abbiamo lasciata appesa a un burrone e a quanto pare, nonostante l’aiuto di Isaac, per la ragazza non ci sarà nulla da fare. Antolina è morta? Sembrerebbe proprio di si…

Vediamo quindi le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto in onda lunedì 30 alle 16,30 circa su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 30 DICEMBRE 2019

Che cosa succederà quindi il 30 dicembre 2019? Matias sconvolto torna a casa da Elsa, Consuelo e Marcela che non sanno cosa aspettarsi. Elsa è terrorizzata perchè pensa che possa essere successo qualcosa all’uomo che ama. Matias quindi racconta quello che è accaduto e comunica anche della morte di Antolina. La ragazza si era presentata all’appuntamento con una pistola ma non ha colpito Isaac che ha però cercato di salvarla dandole il suo braccio. La donna però è caduta nel burrone senza che il falegname e Matias potessero fare nulla…

Le tre donne sono molto sconvolte e al suo rientro a casa, Isaac non può che constatare il fatto che le condizioni di salute di Elsa sembrano essere peggiorate.

Maria è stanca dell’atteggiamento della sua nuova infermiera e minaccia di licenziarla. Anche Dori sembra non essere entusiasta di questo lavoro ma Fernando Mesia le chiede di restare, ha bisogno di lei con Maria. Nel frattempo Francisca fa delle strane domande a Don Berengario. Vuole capire per quale motivo il sindaco di Belmonte voleva vendicarsi di Carmelo. Nel frattempo senza che nessuno lo possa immaginare, Fernando Mesia prepara la sua vendetta…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda il 30 dicembre 2019 su Canale 5. La soap ci aspetta poi anche il 31 dicembre con l’ultima puntata dell’anno!