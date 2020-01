Il segreto anticipazioni: la macchinazione di Fernando Mesia condanna Carmelo a morte

Grandi colpi di scena nelle prime puntate del 2020 de Il segreto. Abbiamo assistito alla morte di Antolina, che è stata salutata nel giorno del suo funerale da poche persone, e adesso un altro protagonista della soap spagnola sta per morire…Le anticipazioni de Il segreto ci portano a Puente Viejo con la trama della prossima puntata. Prima di raccontarvi quello che sta per accadere, vi ricordiamo che Il segreto non andrà in onda il 4 gennaio 2020, non andrà in onda il 5 gennaio 2020 e non andrà in onda il 6 gennaio 2020 nel giorno della Befana. Il segreto quindi torna il 7 gennaio con un episodio da non perdere.

Avrete infatti capito che Fernando Mesia sta tramando alle spalle di tutti. C’è la sua mano dietro la morte di Adela, è stato infatti lui a manomettere la vettura sulla quale la maestra viaggiava. Ma il Mesia ha saputo giocare bene le sue carte e adesso le forze dell’ordine stanno per scoprire una nuova verità che però non è quella definitiva…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DEL 7 GENNAIO 2020

Carmelo è in fin di vita ma questo non fa preoccupare il Mesia che anzi, ha un’altramossa da fare…Fernando uccide a sangue freddo Esteban Fraile. Avviate le indagini, il Sergente Cifuentes trova una nota in cui il defunto si assume la responsabilità degli attentati che sono costati la vita ad Adela e Maria Elena. In realtà è stato Fernando Mesia a orchestrare tutto, come del resto i fans della soap hanno capito ormai da tempo…

Francisca insinua che Lola sia un’assassina, ma Prudencio non riesce a credere alla versione della dark lady; Don Berengario invita l’Ortega a parlare della questione con la ragazza. Francisca e Raimundo, nonostante la confessione firmata, sono increduli al pensiero che sia stato proprio il sindaco di Belmonte a causare i decessi di Adela e Maria Elena.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda il 7 gennaio 2020 su Canale 5 alle 16,20. Da martedì infatti si torna alla classica programmazione di Canale 5.