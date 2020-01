Beautiful anticipazioni: Hope distrutta dal dolore, il matrimonio con Liam potrebbe essere a rischio

Torna Beautiful e tornano le nostre anticipazioni. Da oggi la soap americana andrà in onda nella sua classica collocazione e si inizia proprio il 7 gennaio 2020 con la puntata delle 13,40. Che cosa accadrà in questi primi episodi del 2020? Ricominciamo da dove avevamo lasciato: Hope e Liam stanno vivendo il loro lutto. A differenza di Hope che sembra essere sola al mondo, Liam almeno ha Kelly con la quale passare del tempo per provare a dimenticare il dolore per la sua piccola che non c’è più. Hope non riesce ancora a credere che questo dramma sia capitato proprio a lei e vorrebbe dimenticare tutto quello che è successo a Catalina. Ma il suo non è un incubo: le cose sono successe davvero e per quanto lei voglia provare ad andare avanti, non è possibile. La morte di un figlio ti cambia per sempre la vita…

Come reagirà quindi Hope a quello che è successo? Il suo matrimonio potrebbe vacillare? In quest momenti si sa, una coppia può unirsi ancora di più oppure staccarsi per sempre!

Vediamo le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELL’8 GENNAIO 2020

Wyatt decide di andare a far visita a Hope. Tra loro del resto c’è un legame fortissimo e infatti i due sono costretti a ricordare un altro momento forte che Hope ha dovuto superare. Quando stavano insieme lei era rimasta incinta ma ha perso il bambino. Hope rivive questo dolore che si aggiunge a quello per la scomparsa di Beth.

Nel frattempo a casa di Reese si trama per fare in modo che Steffy decida di adottare la piccola. Reese ha bisogno del denaro e non ha tempo da perdere: Taylor deve convincere il prima possibile sua figlia ad adottare quella che per tutti è la figlia di Florence. Il problema però è che quella bambina è Beth, la figlia di Liam e Hope che in realtà non è mai morta. Questa story line ci terrà compagnia per diverso tempo e i protagonisti di questa storia non scopriranno subito la verità!

Appuntamento a domani con le anticipazioni di Beautiful e con la nuova puntata della soap di Canale 5.