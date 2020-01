Beautiful anticipazioni: Hope inizia ad avere dei dubbi sulla morte di Beth, Steffy potrebbe adottarla

Steffy adotterà davvero la bambina che Reese ha proposto a sua madre? Sembrerebbe proprio di si ma intanto Hope continua ad avere dei dubbi sulla morte della piccola Beth. Come è possibile che abbia messo al mondo una bambina morta e non lo ricordi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 9 gennaio 2020. Tutto pronto per la nuova puntata di Beautiful: Reese deve velocizzare le tempistiche per questa adozione perchè ha bisogno del denaro per pagare i suoi debiti. Taylor e Steffy non immaginano lontanamente che la bambina che ha in casa sia la piccola Beth, come potrebbero…Che cosa succederà quindi adesso, Steffy finirà con l’adottare la figlia del suo ex marito?

Ecco le anticipazioni e la trama della puntata di domani con le ultime news dagli Usa per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 9 GENNAIO 2020

Steffy ha dei dubbi in merito a questa adozione e vuole incontrare Reese per chiarire delle cose. Nel frattempo anche Hope ha i suoi dubbi e si pone delle domande sul parto e sul come sia stato possibile mettere al mondo una bambina nata morta…

Flo è pronta a rispondere alle domande di Steffy ma in realtà la ragazza non sa nulla del diabolico piano di Reese. Lei prova dei sentimenti per l’uomo e pensa che dopo l’adozione potranno vivere felici la loro storia d’amore. Non sa che sta per diventare una vittima, suo malgrado…In ogni caso Flo non sa nulla della bambina anche se con Steffy fingerà di essere la sua vera madre e di volerla dare in adozione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 9 gennaio 2020 come sempre alle 13,40 su Canale 5.