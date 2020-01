Una vita anticipazioni: Telmo si sacrifica per amore di Lucia e il matrimonio con Samuel si allontanata

Pessime notizie per Samuel: la malattia di Celia ha cambiato tutti i suoi piani e adesso le cose si complicano sempre di più. Come avrete visto infatti nelle ultime puntate di Una vita, Lucia avrebbe voluto far visita a Celia e a Felipe per capire come stessero. Di certo non ha avuto modo, in questo complicato periodo, di pensare alla proposta di matrimonio fatta da Samuel e la cosa è passata in secondo piano. Almeno per lei ma non per Samuel che continua ad aver bisogno di quel denaro più dell’aria da respirare…Che cosa succederà adesso ad Acacias 38? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 10 gennaio 2020.

Vediamo le ultime news da Acacias e la trama della prossima puntata: Celia e Felipe sono davvero in fin di vita?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 GENNAIO 2020

Per impedire a Lucia di entrare in casa Alvarez Hermoso, Telmo decide di prendersi carico delle cure di Celia e Felipe, gravemente ammalati. La vicinanza tra la Alvarado e il parroco di Acacias non fa altro che destare l’ira di Samuel. L’Alday manifesta tutta la sua disapprovazione al prete ma Telmo è libero di fare quello che meglio crede e agisce di conseguenza…Antoñito non capisce per quale ragione Lolita voglia sposare Ceferino e si sente tradito da lei.

Flora scopre che Iñigo sta scommettendo denaro nei combattimenti di boxe e ne parla con Leonor. Servante è sotto shock quando Paciencia, in un telegramma, gli comunica di averlo tradito con un mulatto di 50 anni.

Le condizioni di salute di Felipe e Celia sembrano essere davvero molto preoccupanti, che ne sarà di loro? Sembra proprio che per i due non ci sia molto da fare e chiaramente il fatto che Telmo sia insieme a loro lo mette anche in serio pericolo. Un gesto che Lucia non può fare altro che apprezzare. Si renderà conto di essere innamorata del prete?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 10 gennaio 2020 su Canale 5 come sempre alle 14,10.