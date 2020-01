Beautiful anticipazioni: Flo scopre la verità su Beth/Phoebe ma decide di tacere almeno per ora

Liam prova a far capire a Hope che non necessariamente il futuro per loro deve essere fatto di cose brutte e tristi. E’ vero stanno soffrendo molto per la morte della piccola Beth ma magari in futuro ci saranno altre cose belle nella loro vita. Hope però al momento sembra vedere tutto nero! Che cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful in onda domani 14 gennaio 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata su Canale 5. Avrete visto che mentre Hope e Liam sono ancora scossi e sconvolto, Kate e Thorne hanno invece ritrovato la serenità e provano a vivere il loro amore in pace. Flo invece sembra essere molto turbata da quello che Reese sta facendo e se in un primo momento non ha fatto delle domande, adesso vuole sapere di più sulla bambina che Steffy dovrebbe adottare. Visto che sta fingendo di essere sua madre, vuole sapere qual è la vera storia della piccola…Mai immaginerebbe che si possa trattare di uno scambio in culla…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 GENNAIO 2020

Reese deve per forza avere degli alleati nel suo piano altrimenti fallirà e se non avrà i soldi sia lui che Zoe rischieranno la vita. Proprio per questo deve evitare che Flo si tiri indietro. Decide quindi di raccontare alla ragazza tutto quello che è davvero successo la notte in cui la piccola Beth è nata. Flo quindi scopre che la bambina che Reese fa chiamare Phoebe è in realtà Beth Spencer, la figlia di Liam e Hope.

Adesso che sa la verità Flo è rimasta sconvolta ma se anche prova del disappunto per quello che Reese ha fatto, pensa che starà in ogni caso al suo fianco. Vuole che questa storia finisca il prima possibile perchè sogna di poter andare lontano con il bel dottore e godersi la loro storia d’amore. Ma Reese sarà davvero interessato a un futuro insieme a le?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 14 gennaio 2020 su Canale 5.