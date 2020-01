Il segreto anticipazioni: il matrimonio di Elsa e Isaac prima dell’inondazione

Che cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto? Prima di iniziare con le anticipazioni vi ricordiamo che Il segreto non andrà in onda al sabato ma ci aspetta domenica con una nuova puntata! Torniamo quindi a Puente Viejo dove cresce la preoccupazione: il paese infatti potrebbe essere inondato, succederà? Ecco la trama della puntata di domenica 19 gennaio 2020! Vi ricordiamo che la soap ci aspetta alle 16,30 dopo Una vita e andrà in onda fino alle 17,20 per poi dare la linea a Domenica Live con Barbara d’Urso.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 19 GENNAIO 2020

A Puente Viejo c’è grande preoccupazione per quello che succederà ma c’è anche tempo di pensare a qualcosa di bello. Isaac ed Elsa infatti non se la sentono di aspettare ancora e decidono di organizzare una cerimonia semplice per il loro matrimonio. Pochi invitati, tutte le persone che tengono a loro e poco sfarzo. Elsa e Isaac si sposano nella piazza del paese, lei è meravigliosa. Tutto va per il meglio questa volta e i due ragazzi possono iniziare a vivere il loro sogno d’amore senza più essere nel peccato!

Don Berengario prova a conoscere meglio sua figlia Esther e a spiegarle anche i motivi per i quali lui non ha fatto parte della sua vita…Un grande segreto che l’uomo portava dentro da tempo…

Maria continua ad affaticarsi con i suoi esercizi con la speranza di poter tornare a camminare il prima possibile mentre Fernando Mesia trama ancora ma nessuno se ne rende conto…

Un mese: è questo il tempo massimo dati agli abitanti di Puente Viejo per trovare la soluzione. Se non lo faranno il paese sarà travolto dall’acqua. Cosa accadrà? Gli abitanti del paese non possono lasciare tutto, le loro case, il lavoro, urge trovare una soluzione…

Non perdete le nostre anticipazioni per scoprire tutto quello che vedremo nelle prossime puntate de Il segreto come sempre ricche di imperdibili colpi di scena!