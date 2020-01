Una vita anticipazioni: nuova richiesta di nozze per Lucia, questa volta accetterà? Telmo ci mette lo zampino

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 ricordandovi che la soap spagnola non andrà in onda sabato pomeriggio. Una vita infatti torna il 19 gennaio 2020, domenica con due nuove puntate lunghe che ci terranno compagnia dalle 14,30 alle 16,30 circa. Cosa succederà in queste due ore in compagnia di Una vita? Lo scopriamo ovviamente con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi in onda su Canale 5.

Due matrimoni si sarebbero dovuti celebrare ad Acacias 38, quello tra Samuel e Lucia e quello tra Antonito e Lolita ma al momento, nessuna cerimonia è stata confermata…Che cosa succederà? Telmo sta cercando di fare il possibile per far aprire gli occhi a Lucia, questa volta ci riuscirà? Vediamo le anticipazioni con le ultime news da Acacias 38 per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 GENNAIO 2020

Approfittando della nuova confidenza instaurata con lei, Telmo chiede a Lucia di non accettare il compromesso matrimoniale con Samuel. Lolita è disperata: Ceferino deve lasciare il quartiere, altrimenti continuerà ad avere problemi col suo amato Antoñito. La domestica parla del problema con Trini e le due ricorrono nuovamente al consulto dello zio Gennaro, l’uomo più saggio delle tradizioni di Cabrahigo.

Al fine di restare da solo con lei e conquistare nuovamente la sua fiducia, Samuel propone a Lucia di riprendere nello studio di casa sua i lavori di restauro di opera d’arte. La donna è però totalmente indecisa sul da farsi…

Servante scopre che Cuba, l’isola in cui risiede Paciencia, è stata devastata da un terribile uragano; Samuel chiede per la seconda volta a Lucia di sposarlo, ma la ragazza vuole prendersi ancora del tempo per riflettere meglio sul da farsi. Nonostante il bellissimo anello che Samuel ha comprato per lei, Lucia non se la sente di accettare questa proposta…Seccato, l’Alday finge di essere comprensivo, anche se ha capito che dietro i dubbi della Alvarado c’è l’ascendente che Telmo ha su di lei.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domenica 19 gennaio 2020 su Canale 5.