Beautiful anticipazioni: il piano di Reese funziona, nessuno comprende il suo inganno. Hope riconoscerà la sua Beth?

Come cambia la vita in pochi secondi: Liam e Hope nel giro di qualche minuto hanno dovuto dire addio per sempre alla loro piccola, Beth. Steffy invece solo con una firma ha portato a casa una sorellina per la piccola Kelly…Succedono delle cose che non ti aspetti ma nel caso di Liam e Hope non è stato il destino a scrivere questa pagina della loro vita. Dietro la finta morte di Beth infatti c’è il piano diabolico di Reese che non vede l’ora di prendere i soldi e andare via, il più lontano possibile…Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Iniziamo con la trama dell’episodio in onda domani 22 gennaio 2020. Avrete visto che Liam ha notato una certa somiglianza tra Kelly e Phoebe ma ha pensato che sia un segno del destino, un qualcosa di speciale visto che Steffy ha adottato questa piccola.

Mai potrebbe chiaramente immaginare che in realtà la piccola che ha tenuto in braccio è sua figlia…Per il momento tutti tacciono: Reese continua con il suo piano diabolico mentre Flo non dice nulla, pur sapendo parte della storia…Come reagirà invece Hope alla notizia di questa adozione? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 GENNAIO 2020

Steffy è molto colpita dal fatto che Liam abbia accettato la sua decisione di adottare la piccola Phoebe e che si sia offerto di essere anche lui un po’ il papà della piccola. Non si aspettava che dopo la sofferenza per la morte di Beth, Liam fosse già così pronto a dare di nuovo amore. Ma la parte più difficile non è sicuramente questa, adesso bisogna fare i conti con la reazione di Hope…

Intanto Flo senza battere ciglio ha firmato i documenti ben sapendo che è protagonista insieme a Reese, di un grande imbroglio ma per il momento tace perchè crede che presto tutto questo finirà e lei e il bel dottore se ne andranno via lontano...Reese ha pagato parte del suo debito ma non è ancora finita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 22 gennaio 2020.