Il segreto anticipazioni: Dori è pazza? Cosa vuole davvero da Maria? Puente Viejo intanto è a rischio

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica 26 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news da Puente Viejo che ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica prossima! Avrete visto che nel paese c’è grande fermento. Francisca ha persino deciso di mettere da parte tutti i suoi dissapori con gli abitanti del paese. Serve infatti una alleanza solida per fermare il Garcia che sembra avere cattivissime intenzioni. Francisca inizia a credere che sia mosso da qualcosa di personale anche se al momento non sa cosa…

Prudencio sta per scoprire la verità su Lola mentre Berengario continua a vivere con Ester anche se al momento non ha detto a nessuno che la ragazza è sua figlia. Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate de Il segreto? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020

Dopo aver collegato tutti i tasselli del puzzle, Prudencio riesce finalmente a comprendere qual è il segreto di Lola: si è ritrovata tanto tempo prima a uccidere il padre, colpevole di aver abusato della sorella Ana. Il ragazzo chiarisce subito tutto quanto con l’amata e i due, finalmente, riescono a perdonarsi. Nonostante il parere contrario di Isaac, Elsa decide di incontrare Alvaro per sentire cosa ha da dirle e i due vanno insieme a Madrid per ascoltare la parole del dottore…

Disposta a tutto pur di evitare che Puente Viejo venga sommersa dall’acqua, Francisca si fa accompagnare da Raimundo a La Puebla al fine di bloccare l’inaugurazione della diga. Durante una seduta di terapia, Dori perde il lume della ragione di fronte a Maria e comincia a farfugliare frasi senza senso: chiama alcuni bambini e fa riferimento ad un misterioso incendio. E’ possibile che Dori sia legata in qualche modo a Fernando Mesia e che i due stiano architettando qualcosa insieme?

Anche Irene e Gracia con la loro associazione cercano di fare il possibile per impedire che Puente Viejo venga distrutta.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto che ci aspetta il 26 gennaio 2020 su Canale 5 come sempre alle 16,30 circa.