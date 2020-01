Beautiful anticipazioni: Flo tradita da Reese parlerà? Hope incontra Beth ma non la riconosce

Hope non ha molta voglia di festeggiare per quello che sta succedendo a Steffy ma nonostante il dolore che prova per la morte di sua figlia, chiede a Liam di andare dalla sua famiglia. Sa che per Liam tutto questo è importante e lei non vuole essere un ostacolo. Nella puntata di Beautiful in onda domani 27 gennaio 2020, scopriremo quali saranno le prime emozioni della famiglia Forrester? Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che al momento, nessuno si renderà conto di quanto Phoebe e Kelly si somiglino. Del resto sono sorelle, anche se al momento nessuno immagina che la piccola adottata da Steffy sia la figlia di Liam e Hope.

Ridge inizia però a sospettare che questa adozione abbia qualcosa di sospetto. La cifra che Taylor ha pagato è da folli e inoltre le tempistiche per una adozione fatta in modo legale, sono ben altre. Lo stilista però non vuole turbare la felicità di sua figlia che è al settimo cielo. Intanto Reese ha pagato le persone con le quali aveva un grosso debito. Per lui i problemi sembrano essere finiti, che cosa farà adesso? Flo pensa che vivranno felici insieme a Los Angeles ma a quanto pare si è fatta un’idea poco corretta di quello che sarà il futuro per lei e per il tenebroso dottore…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 GENNAIO 2020

Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 27 gennaio 2020 rivelano che Reese deciderà di dare una grossa fetta del denaro a Flo per il suo silenzio. La ragazza però si aspettava ben altro. Non erano i soldi che lei voleva ma una nuova vita al fianco di Reese…Le cose non vanno come lei avrebbe voluto: questo potrebbe portare Flo a raccontare la verità sulla piccola Beth?

Dopo l’incontro tra Liam e la bambina, anche Hope decide di andare a conoscere la piccola che Steffy ha adottato. Sarà il primo vero incontro con la sua Beth anche se lei non lo sa. Sentirà qualcosa di speciale per lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 27 gennaio 2020.