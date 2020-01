Beautiful anticipazioni: Hope stringe la piccola Beth tra le sue braccia, le emozioni non bastano per capire

E’ davvero possibile che nessuno si renda conto di quello che sta succedendo a Los Angeles? Nessuno capirà che la piccola Phoebe è in realtà Beth? Sembrerebbe proprio di no, almeno per il momento. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 29 gennaio 2020, ci rivelano che neppure Hope, dopo aver visto per la prima volta la bambina che Steffy ha adottato avrà un sospetto in merito alla vera identità della piccola. Intanto Reese si rende conto di aver fatto una cosa molto brutta, soprattutto per Liam e Hope che sono stati privati della loro bambina. Allo stesso tempo però si rende conto che se non avesse fatto quello che ha fatto, Zoe poteva essere morta. Le persone alle quali doveva dei soldi non si sarebbero mai fermate…

Che cosa accadrà adesso? Come procederà la vita di Steffy con la sua nuova bambina? Cosa faranno Hope e Liam? Vediamo la trama di domani per scoprire maggiori dettagli sull’episodio di Beautiful del 29 gennaio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 GENNAIO 2020

Steffy si giustifica con Hope dicendole che aveva pensato che per l’adozione ci sarebbero voluti mesi e mesi e che per questo non ha interrotto le pratiche; non le ha voluto mancare di rispetto e non immaginava che tutto sarebbe andato così veloce. Ma Hope non sembra turbata dalla scelta di Steffy e le dice che quando un bambino arriva è un regalo straordinario quindi ha fatto bene a chiudere per l’adozione della piccola Phoebe.

Quando prende in braccio per la prima volta la bambina, sente qualcosa di molto forte, una emozione che neppure lei riesce a spiegare. Ma non può neanche solo immaginare, Hope, che tra le sua braccia ci sia Beth.

Nel frattempo Reese si prepara per lasciare Los Angeles. Al dottore non interessa della sua possibile relazione con Flo: vuole solo tornare a Londra il prima possibile. La ragazza è turbata perchè pensava che tra di loro potesse esserci qualcosa di importante. Questo la porterà a raccontare la verità sulla bambina?

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful per scoprire i dettagli!