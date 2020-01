Una vita anticipazioni: Telmo si flagella, Samuel trama contro di lui

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 29 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama della prossima puntata. Avrete visto che Lucia si è molto preoccupata per padre Telmo dopo aver scoperto che l’uomo ha iniziato a fare una sorta di digiuno per punirsi. Una situazione davvero complicata perchè Lucia inizia a provare qualcosa per il sacerdote e vorrebbe sapere che cosa succede invece nel suo animo. Quando però si rende conto che Telmo non vuole parlare del bacio, decide di far finta di nulla, anche se prova dei sentimenti verso il giovane sacerdote…

Samuel intanto cerca le prove per incastrare Telmo e scava nel suo passato. Ad Acacias si respira l’atmosfera del Natale e il nuovo anno sta per iniziare ma a quanto pare non ci sono novità per quello che riguarda Lolita e Antonito. Al momento del matrimonio non si parla ancora anche se Casilda potrebbe presto compiere la sua missione. Che cosa succederà?

Ecco la trama della puntata di Una vita di domani 29 gennaio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 29 GENNAIO 2020

Messo in allerta da Samuel che, utilizzando l’arte della menzogna, gli ha fatto credere che Telmo è caduto nelle manipolazioni del priore Espineira, fra Guillermo decide di andare ad Acacias per dare conforto spirituale al suo pupillo. La crisi del parroco di Acacias è sempre più evidente, tant’è che per punirsi inizia a flagellarsi la schiena. Lucia dal canto suo prova a chiedere aiuto alla Madonna anche se sa di essere in una condizione difficile. Celia prova a capire cosa le passi per la testa ma non è semplice…

Ceferino non riesce a resistere all’attrazione che sente nei riguardi di Casilda e, dopo essersi recato in soffitta, la bacia. Liberto vince il primo incontro di boxe. Lucia intanto vorrebbe ridare indietro il famoso quadro che è stato galeotto per il suo bacio con Telmo ma a quanto pare lei e Samuel non la pensano proprio allo stesso modo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 29 gennaio 2020 su Canale 5. La soap spagnola ci aspetta come sempre alle 14,10.