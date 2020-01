Il segreto anticipazioni, Garcia Morales senza pietà: per Puente Viejo solo distruzione

Non ci sono davvero buone notizie per gli abitanti di Puente Viejo: la loro vita sta per cambiare e Francisca non sembra aver trovato la soluzione…Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 31 gennaio 2020. Avrete capito che Garcia-Morales non ha nessuna intenzione di accordarsi con gli abitanti del paese. E anche per questo motivo Francisca continua a credere che ci sia dell’altro in questa vicenda…

Ester continua a vivere con Don Berengario anche se non sembra raccontare al sacerdote tutta la verità sulla sua vita…La ragazza vuole qualcosa da Berengario e se si che cosa? Lo sta ingannando? Nel frattempo il sacerdote continua a mentire sul suo legame con Ester e quindi in paese si alimenta il pettegolezzo…Prudencio e Lola almeno per il momento si godono la loro storia d’amore anche se entrambi temono che Francisca possa rovinare tutto. Al momento però la donna sembra essere preoccupata da altro…

Vediamo quindi la trama della puntata de Il segreto di domani 31 gennaio 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 31 GENNAIO 2020

Il fatto che Elsa e Isaac abbiano di nuovo del denaro non sembra ridare felicità a Matias che non fa altro che pensare che tutto quello che i suoi genitori hanno costruito, sta per essere cancellato…

Raimundo e Matias cercano di capire quelle che sono le offerte di denaro fate per le loro terre ma si rendono conto che i soldi dati non rappresentano neppure un terzo del valore reale che i loro possedimenti hanno.

Ma il sottosegretario non sembra essere minimamente interessato alle lamentele fatte dagli abitanti di Puente Viejo, anzi. Fa capire alla gente che se le offerte non saranno accettate in breve tempo, diminuiranno il loro valore con il passare delle ore.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 31 gennaio 2020 su Canale 5.