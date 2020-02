Una vita anticipazioni: Lucia accetta di sposare Samuel e di andare via per sempre. Telmo reagisce

Tutto pronto per il matrimonio di Antonito e Lolita, questa volta andrà tutto per il meglio? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano la trama di Una vita per la puntata di domani 5 febbraio 2020. Si torna ad Acacias 38 dove Samuel sta cercando in tutti i modi di allontanare Lucia da Telmo ma non è semplice perchè la ragazza sembra essersi davvero innamorata del sacerdote. Dopo una iniziale reticenza, adesso Celia inizia a pensare che la persona giusta per Lucia sia proprio Samuel quindi promette all’Alday che lo aiuterà a conquistare la ragazza. Intanto tutte le signore di Acacias 38 si preparano per il matrimonio: devono essere impeccabili mentre Lolita ha ancora diversi dubbi sul suo abito da sposa…

Vediamo quindi quelle che sono le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 5 FEBBRAIO 2020

Samuel si prepara a riconquistare Lucia, anche se quest’ultima continua a pensare a Telmo come suo possibile compagno di vita. Dopo aver discusso con Flora e Iñigo sul menù da presentare al banchetto nuziale, Lolita non riesce a trovare nemmeno un accordo con Susana per il suo abito da sposa. La ragazza, sempre più nervosa, chiede così aiuto alle compagne della soffitta. Lolita ha chiaramente dei gusti diversi dalle signore di Acacias 38 che non riescono a capire le sue intenzioni…La ragazza ha deciso di chiedere a Servante di accompagnarla all’altare…L’uomo ne è felicissimo…Intanto Lucia parla con Samuel di quello che potrebbe succedere se decidesse di sposarlo: potrebbe accettare ma a una sola condizione, andare via per sempre da Acacias 38…

Nel frattempo dopo fra Guillermo ad Acacias 38 arriva anche Espineira, che cosa vuole chiedere a Padre Telmo? Lo minaccia ancora? Vuole qualcosa da lui? Telmo sembra non avere intenzione di cedere alle minacce del priore ma l’uomo non demorde…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 5 febbraio 2020.