Una vita anticipazioni: finalmente le nozze, Lucia dice addio a Telmo

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 7 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano direttamente dalla Spagna e ci rivelano quello che sta per succedere. Finalmente il matrimonio di Lolita e Antonito. La ragazza ha trovato il suo abito da sposa, ha anche chiesto a Servante di accompagnarla all’altare ed è tutto pronto per il grande giorno…Ma quello di Lolita e Antonito potrebbe non essere l’unico matrimonio ad Acacias 38; pare infatti che Lucia si sia fatta conquistare dalle parole di Samuel e sia pronta per il grande passo. Chiaramente Lucia ama un altro uomo ma non può farci nulla. Deve rassegnarsi…Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 7 FEBBRAIO 2020

Che cosa succederà quindi nella puntata di Una vita in onda domani? Prima di partecipare al matrimonio di Lolita e Antonito, Lucia ha accettato l’invito a cena da parte di Samuel. Il giovane ha approfittato della situazione per ribadirle quello che prova. Le ha detto che la ama, che vuole stare al suo fianco. Lucia chiaramente non prova le stesse cose ma sa bene che questa per lei è l’ultima occasione…Dopo l’ultimo confronto con Padre Telmo ha capito che il sacerdote non è interessato a una nuova vita al suo fianco per cui decide di accettare la proposta di Samuel e gli chiede anche di andare via lontano una volta che saranno marito e moglie…

Lucia quindi decide di dire addio per sempre a Telmo che non sa quello che sta succedendo tra lei e Samuel. Il sacerdote però continua a essere minacciato e non vuole fare del male a Lucia ma sembra non aver scampo. Che cosa accadrà? Gli invitati al matrimonio di Lolita e Antonito arrivano davanti alla chiesa…Manca solo la sposa…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 7 febbraio 2020.