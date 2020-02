Beautiful anticipazioni: Zoe scopre la verità su Beth e decide se condividerla o meno

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 13 febbraio 2020? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e ci rivelano la trama del prossimo episodio. Avrete visto che nelle ultime puntate il giallo legato allo scambio di culle realizzato da Reese tiene banco. Fino a questo momento le sole persone a sapere quello che il dottore aveva fatto erano lui e Flo ma adesso le cose sono cambiate. Zoe infatti ha capito che suo padre era scappato a Londra per qualche motivo, molto grave probabilmente, ed è così che ha messo con le spalle al muro Flo. E alla fine la ragazza ha raccontato quello che lei e Reese hanno fatto con la piccola Phoebe e Zoe stenta a credere che suo padre, per soldi, possa essere arrivato a tanto. Ma che cosa succederà adesso? Dirà tutto a Liam e a Hope o manterrà anche lei il segreto che riguarda la piccola Beth?

Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Beautiful per la puntata di domani 13 febbraio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 13 FEBBRAIO 2020

Zoe si rende conto che la cosa fatta da suo padre è davvero molto grave e non sa che cosa potrà fare e dire…Hope invece inizia a sentirsi in colpa: se quando Beth è nata fosse stata cosciente, forse oggi ricorderebbe qualcosa o magari in quella occasione avrebbe potuto fare qualcosa…La sofferenza è davvero grande e anche se il tempo passa, la ragazza sembra non poter superare in nessun modo la morte della figlia. Mai immaginerebbe che in realtà la sua piccola è così vicina da lei e non è morta…

Mentre tra Thorne e Katie sembra essere arrivato il momento dell’addio, tra Sally e Wyatt invece le cose vanno a gonfie vele e il loro San Valentino passa in modo molto romantico. Ma anche per questa coppia sta per arrivare presto uno tsunami…Per cui non perdete le prossime puntate di Beautiful che saranno davvero ricchissime di colpi di scena…

Appuntamento a domani, come sempre 13,40 per scoprire tutto quello che succederà a Los Angels.