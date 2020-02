Il segreto anticipazioni: Maria indaga su Clara e si avvicina alla verità, Fernando e Dori amanti?

Sembra proprio che Fernando Mesia e Dori siano amanti, ma è davvero possibile? Cosa c’è davvero tra di loro? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica 16 febbraio 2020. Il sabato la soap di Canale 5 non va in onda ma domenica ne vedremo davvero delle belle perchè Maria ha intenzione di scoprire tutta la verità su quello che c’è e c’è stato tra Dori e Fernando Mesia…Nel frattempo Lola e Prudencio pensano che possono organizzare senza nessun problema il loro matrimonio non immaginando che in realtà Francisca non ha nessuna intenzione di rispettare il patto che ha fatto con l’Ortega e che anzi, nonostante tutti i problemi che ci sono a Puente Viejo, lei trama comunque contro di loro…

Ma vediamo quello che succederà nella puntata de Il segreto di domenica 16 febbraio 2020. Ecco per voi le ultime notizie da Puente Viejo.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020

Maria continua a indagare su Fernando Mesia e su Dori dopo quello che l’infermiera le ha detto ma ha bisogno di una persona con la quale parlare di quelle che sono state le scoperte che ha fatto, una persona che non sia però della sua famiglia…

Dopo aver rivolto delle domande a Dori Vilches, Maria comincia a temere per la sua incolumità e, per non dare troppo nell’occhio, si mette in contatto con Irene tramite una lettera. Nello specifico, la Castañeda chiede alla Campuzano di indagare sull’identità della misteriosa Clara e dei suoi bambini, i quali – a suo dire – potrebbero essere in serio pericolo. Consuelo, nel frattempo, comincia a sentire la mancanza di Elsa e Isaac.

Ester confessa a Don Berengario di aver bisogno di soldi mentre Dolores è convinta del fatto che la figlia del prete abbia solo intenzione di derubare il sacerdote e forse non si sbaglia…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domenica 16 febbraio 2020 su Canale 5 appuntamento come sempre alle 16,30 dopo Una vita.