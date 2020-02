Una vita anticipazioni: Telmo lascerà il sacerdozio per impedire il matrimonio di Samuel e Lucia?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita che ci portano di nuovo ad Acacias 38 e ci rivelano quello che succederà nelle prossime imperdibili puntate della soap di Canale 5. Vi ricordiamo che Una vita non andrà in onda sabato, come succede ormai da mesi ma ci aspetta domenica pomeriggio con due puntate da non perdere. Lucia sta per sposare Samuel senza che Telmo faccia nulla: andranno proprio così le cose? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda il 16 febbraio 2020. Vi ricordiamo che la soap ci aspetta dalle 14,30 alle 15,30 e poi fino alle 16,30 per lasciare la linea a Il segreto!

Un pomeriggio di domenica ancora una volta a tutta soap quindi! Ma torniamo ad Acacias 38 con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 16 FEBBRAIO 2020

Liberto incomincia a temere che Tito possa mandare a monte la carriera pugilistica a causa della sua sbadataggine. Nonostante le parole di Telmo, Lucia continua a non credere al fatto che Samuel, il suo fidanzato, possa essere anche l’assassino dello zio Joaquin. Susana è preoccupata per il figlio di Simon ed Elvira, che è gravemente malato. Per via di un malinteso, Casilda incoraggia Marcelina a sedurre Jacinto. Ursula sente un dialogo tra Telmo e Frate Guillermo, in cui quest’ultima invita il sacerdote a lasciare il sacerdozio se davvero ama Lucia.

Se davvero Telmo ama così tanto Lucia è arrivato il momento di prendere la sua decisione e di capire quello che è il suo posto nel mondo…Ursula se la prende con il frate perchè pensa che Telmo sia un ottimo sacerdote e non debba in nessun modo lasciare la parrocchia..Telmo invece si prende del tempo per riflettere, che cosa farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica 16 febbraio 2020.