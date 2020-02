Beautiful anticipazioni: Wyatt e Sally rivogliono la Spectra, Hope il divorzio

Wyatt sembra essere molto contento della proposta che Bill gli ha fatto: finalmente suo padre ha capito che la famiglia dovrebbe avere il primo posto? Sembrerebbe di si, ma quanto durerà questa nuova tregua? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 19 febbraio 2020. Come avrete visto negli ultimi episodi, Zoe, dopo aver saputo da suo padre tutta la verità in merito alla piccola Phoebe, ha deciso di non dire nulla a Steffy e non vuole dire nulla neppure a Liam e a Hope nonostante la coppia continui a soffrire molto per la morte della piccola Beth. Hope in particolare non si dà pace ed è arrivata a prendere una decisione che sembra voler comunicare il prima possibile a Liam…Eppure Zoe potrebbe risolvere la situazione, in fondo sono passate poche settimane da quando Steffy ha adottato la sua bambina, perchè la ragazza non parla e mette fine a questo grande inganno?

Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 19 febbraio 2020 su Canale 5 come sempre alle 13,40.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 19 FEBBRAIO 2020

Sally e Wyatt parlano della proposta che Bill ha fatto. E chiaramente sognano di poter lavorare insieme. Sally ha una proposta da fare: perchè non rilanciare la Spectra? Per loro questa sarebbe una grande sfida e così Wyatt decide di proporre a Bill questa idea con la speranza che suo padre questa volta non metta i bastoni tra le ruote…

Intanto Hope continua a essere molto turbata per il dolore che prova nella sua anima e proprio non ce la fa a voltare pagina. Soffre per lei ma soprattutto per Liam perchè sa che non può stare al suo fianco e renderlo felice. Quando il giovane Spencer torna allo chalet la trova sconsolata e le chiede che cosa stia succedendo. Hope arriverà a chiedere il divorzio?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 19 febbraio 2020 su Canale 5.