Beautiful anticipazioni: Liam e la promessa d’amore a Hope che rischia di naufragare

Steffy non riesce a credere che Hope possa rinunciare a Liam senza che ci sia un apparente motivo. E infatti la ragazza è incredula per quello che sta succedendo…Steffy vuole bene a Liam ma non ha intenzione di rimettersi insieme a lui e rispetta la scelta che ha fatto, sposando Hope. Ma la Logan è convinta che ci sia ancora la possibilità che Liam sia felice, solo al fianco di Steffy, potendo essere il papà delle sue bambine. Le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 27 febbraio 2020, ci rivelano che Liam non ha nessuna intenzione di lasciare Hope e glielo dice chiaramente, anche se lei continua a mandarlo tra le braccia della sua ex…Nel frattempo Sally e Wyatt si preparano per la nuova impresa lavorativa: rilanciare la Spectra Fashion, ce la faranno?

Vediamo quelle che sono le ultime news con la trama della puntata di Beautiful di domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 27 FEBBRAIO 2020

Liam è molto provato da quelle che sono state le vicende degli ultimi tempi ma una cosa l’ha capita: il suo posto è al fianco di Hope. Non ha nessuna intenzione di lasciarla da sola in questo momento difficile. Lui la ama e prova a spiegarle che ci sarà tutto il tempo per creare una famiglia. Liam potrà essere un buon padre con sua figlia Kelly ma sarà in futuro anche il padre dei loro bambini e di questo Hope deve convincersi, non può continuare a pensare che il loro futuro insieme sia nero…Liam le promette che starà per sempre al suo fianco…E nel frattempo la piccola Beth continua a vivere al fianco di Steffy, a pochi chilometri dai suoi veri genitori che nulla sanno di tutto quello che è successo…

Arriveremo prima o poi a una verità su questa storia? Per il momento non è dato assolutamente saperlo…Ma continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati!