Beautiful anticipazioni: Hope troppo legata a Phoebe, Steffy e Liam preoccupati

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 29 febbraio 2020? Si chiude alla grande il mese di febbraio con tante verità ancora da rivelare. Come avrete capito infatti per Liam e Hope non è ancora arrivato il momento di conoscere la vera storia della piccola Phoebe che è in realtà la loro bambina. Questa storia andrà avanti per diversi mesi e per il momento non sapremo quello che realmente è successo. Il pubblico conosce la verità ma Liam e Hope neppure immaginano che la loro piccola sia ancora viva.

Liam e Steffy si rendono conto che Hope ha stretto con Phoebe una sorta di legame morboso e iniziano a essere molto preoccupati per quelle che potrebbero essere le conseguenze. In realtà la donna sente qualcosa di forte verso la piccola perchè quella bambina è in realtà sua figlia, anche se lei non lo sa! Wyatt si mostra molto vicino a Sally e vuole realizzare per lei e con lei tutti i progetti che sognano…Nel frattempo Bill cerca di fare il possibile per tutti e tre i suoi figli: non vuole che ci sano più gli sbagli fatti in passato.

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Beautiful di domani, 29 febbraio 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 FEBBRAIO 2020

Steffy vuole metterci tutto l’impegno possibile nella sua nuova vita da madre single che lavora anche se continua a essere molto preoccupata per tutto quello che è successo . Non si spiega ancora come mai Hope voglia lasciare a tutti i costi Liam. Decide quindi di fare il punto di quello che sta succedendo con suo padre con la speranza che Ridge le possa dare dei consigli sul da farsi…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 29 febbraio 2020. Vi ricordiamo che si andrà in onda alle 13,40 come sempre mentre domenica Beautiful ci aspetta con un nuovo episodio alle 14.