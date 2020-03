Beautiful anticipazioni: Flo e Hope di nuovo pericolosamente vicine. Il momento della verità si avvicina

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 6 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Facciamo il punto della situazione: Flo ha incontrato per caso Hope nel locale dove lavora e ha capito che è la madre della piccola Beth/Phoebe. Per qualche istante è stata persino assalita dalla voglia di raccontare alla donna tutta la verità sulla vicenda ma poi, grazie anche all’intervento di Zoe, non lo ha fatto. Nel frattempo al Bikini è arrivato anche Wyatt che ha subito riconosciuto Flo. I due ragazzi, quando vivevano a Las Vegas, hanno avuto una relazione che è stata interrotta dalla fuga improvvisa del figlio di Quinn…Ma a quanto pare, il sentimento che provavano, vive ancora. Non a caso i due si sono persino baciati. Wyatt però ha subito detto a Flo di essere fidanzato e l’ha invitata a una festa anche per conoscere Sally. Flo quindi sta per entrare in famiglia e forse conoscerà anche altre persone tra Spencer e Forrester…Steffy prenderà bene il fatto che la madre della sua bambina adottiva, sia così vicina?

Non ci resta che scoprirlo con le ultime anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 MARZO 2020

Steffy e Taylor parlano di quello che è successo nelle ultime settimane e dell’adozione della piccola Phoebe che ha cambiato la vita di tutti. Nel frattempo, a pochi passi da loro succede anche altro. Flo ha modo di incontrare faccia a faccia, in un ambiente diverso Hope…Wyatt infatti l’ha invitata a una cena dove ci sono sia lei che Sally..Cosa succederà quando Flo scoprirà che Wyatt è il fratello di Liam, il padre della bambina che ha dato in adozione fingendo che fosse sua?

Si deciderà finalmente a parlare?

Possiamo dirvi che per Flo non è ancora arrivato il momento di parlare. La verità sulla piccola Beth non sarà ancora rivelata…