Una vita anticipazioni: Ramon vuole togliersi la vita, Celia attacca Lolita

Che fine ha fatto Ramon? Il marito di Trini, dopo la morte della sua dolce metà è sparito nel nulla. Lolita e Antonito avrebbero voluto che Telmo, nonostante non è più un sacerdote, parlasse con lui per dargli conforto. Ma questo non può a quanto pare succedere visto che Ramon sembra essere scomparso nel nulla. Che ne è stato di lui ? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani 10 marzo 2020. Avrete visto che Ramon non ha digerito la morte di sua moglie ma che soprattutto ha dato la colpa di quello che è successo alla bambina. Se Milagros non fosse nata, se non ci fossero state le complicazioni del parto, sua moglie sarebbe ancora al suo fianco.

Nel frattempo Samuel è costretto a lavorare per lo strozzino al quale deve un sacco di soldi e non perde occasione per continuare a comportarsi molto male…Ma non ha altra scelta.

Vediamo quindi quelle che sono le anticipazioni per la puntata di domani.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 MARZO 2020

Facendo leva su un cavillo legale, Mendez riesce a scagionare Ursula, ormai in precarie condizioni di salute, nonostante l’evasione di Filo. Batán, irritato al pensiero di avere perso uno dei suoi uomini migliori a causa dell’omicidio di Frate Guillermo, intima a Samuel di estinguere quanto prima il suo debito.

Lolita sembra aver compreso che la cosa migliore per la piccola Milagros sia la presenza di una balia che possa prendersi cura di lei visto che anche Ramon non è interessato alle sorti della piccola. Celia però non sembra approvare questa decisione e inizia a nutrire grande risentimento verso Lolita…

Ramon sembra essere scomparso nel nulla, che intenzioni ha? Vuole farla finita?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 10 marzo 2020.