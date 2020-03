Una vita anticipazioni: Ramon si assume le sue colpe mentre Felipe rischia di morire

Come avrete visto negli ultimi episodi di Una vita i colpi di scena non sono mancati. Ne sono successe davvero delle belle! E con le nostre anticipazioni cerchiamo anche di distrarvi , per trovare qualche minuto di leggerezza visto tutto quello che sta succedendo nel nostro paese. Torniamo quindi ad Aacias 38 con la trama della puntata di Una vita in onda domani 17 marzo 2020. Felipe viene portato in ospedale ma le sue condizioni di salute sembrano essere molto critiche. Celia aspetta insieme a Lucia che i medici le dicano quello che sta succedendo. Nel frattempo Ramon va in commissariato per raccontare quello che è accaduto in casa; Felipe e Servante sono entrati all’improvviso, lui stava cercando di togliersi la vita e poi è successo quello che mai si sarebbe augurato…

Non solo Felipe in ospedale, anche Tito ha dei problemi e Inigo sembra essere preoccupato per le condizioni di salite del suo amico. La cosa è seria anche se Tito fa finta di non rendersene conto…

Vediamo quindi quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 MARZO 2020

Ramon trova la forza di andare in ospedale da Felipe e parlare con Celia scusandosi per quello che è successo: è stato un incidente, lui non voleva in nessun modo fare del male a Felipe.

Anche Inigo deve andare in ospedale perchè tocca a lui dire a Tito che le sue condizioni di salute non sono buone. Il pugile, prima di ricevere la notizia, sembra essere sereno, sembra stare bene ma non sa che Inigo ha una pessima notizia da dargli. Probabilmente infatti, non potrà più tornare sul ring…Lolita intanto insieme alla balia che ha assunto, cerca di prendersi cura della piccola Milagros.

Tito ha una crisi di pianto e disperazione quando apprende che la sua carriera da pugile è compromessa.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 17 marzo 2020 su Canale 5.