Beautiful anticipazioni: Hope si prende cura di Douglas, il peggio deve ancora venire

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 22 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap. Beautiful va in onda regolarmente anche la domenica, nonostante il pomeriggio di Mediaset subisca delle variazioni. Come vi abbiamo già detto in questi giorni infatti, non andrà in onda Domenica Live. Beautiful ci aspetta come sempre intorno alle 14 e a seguire andrò in onda una nuova puntata di Una vita.

Cosa succederà quindi nelle nuove puntate della soap di Canale 5?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 MARZO 2020

Thomas ha spiegato ai suoi genitori che in questo momento non può permettersi di pensare al dolore che prova ma solo a quello che deve fare per il piccolo Douglas. In ogni caso lui e Caroline non stavano più insieme da tempo, quindi le cose sono molto cambiate…Taylor inizia a credere che Hope, passando del tempo con Thomas e il bambino potrà ritrovare le giuste motivazioni . Ridge però non la pensa come lei. In ogni caso Hope si mostra subito disponibile a trascorrere del tempo con il piccolo, prendendosi cura di lui. Douglas tra l’altro, sembra trovarsi molto bene con la ragazza e tra i due si crea la giusta intesa. Anche Thomas si trova a suo agio con Hope…

Non perdete di vista i prossimi movimenti di Thomas perchè molto presto, succederà qualcosa che nessuno si aspetta!

E negli USA è già successa una cosa che non era mai accaduta prima. A causa dell’emergenza coronavirus, chiudono i set. Per questo anche le soap come Beautiful non vengono più registrate. In Italia Beautiful andrà regolarmente in onda, essendo almeno sei mesi indietro rispetto alle puntate americane della soap.

Appuntamento quindi a domani, ore 14 con una nuova puntata da non perdere di Beautiful.