Una vita anticipazioni: Telmo e Lucia si preparano per affrontare Espineira

Dopo quello che è successo nel corso della festa di fidanzamento, Telmo e Lucia sono sempre più convinti del fatto che Samuel sarà sempre un ostacolo per la loro storia d’amore. Ed è per questo che iniziano a pensare alle prossime mosse da fare! Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 24 marzo 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama dell’episodio trasmesso domani su Canale 5.

Avrete visto che Samuel ha chiesto aiuto a Espineria perchè ha bisogno, più che mai, dei soldi di Lucia. Telmo e la ragazza non immaginano neppure quale sia il reale motivi per il quale l’Alday fa tutto questo. Credono che sia forse per l’umiliazione subita…Celia intanto trascura la casa e suo marito solo per stare vicino alla piccola Milagros dimenticando però che non è sua figlia.

Cosa succederà quindi negli episodi di Una vita in onda in questa ultima settimana di marzo? Scopriamolo insieme con le anticipazioni, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 MARZO 2020

Lucia e Telmo a cena insieme parlano di quello che è successo negli ultimi giorni e si rendono conto che Espineira potrebbe far loro del male. Per questo devono a tutti i costi dimostrare che il priore è stato corrotto in passato e che mette i soldi prima della sua missione da uomo di chiesa…Ma come faranno? I due sono convinti che Espineira sia in qualche modo coinvolto nell’omicidio di Fra Guillermo e hanno intenzione di trovare le prove per dimostrare che sia così in modo da assicurarsi poi un futuro più sereno…

Celia intanto continua a essere sempre più ossessionata dalla piccola Milagros, una cosa che non piace in nessun modo a Felipe che non riesce a comprendere gli atteggiamenti di sua moglie.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 24 marzo 2020 alle 14,10 su Canale 5.