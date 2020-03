Beautiful anticipazioni: pericoloso avvicinamento tra Hope e Thomas

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano direttamente da Los Angeles e ci rivelano la trama della puntata di domani 1 aprile 2020. Come inizia il nuovo mese per i fans della soap? Ovviamente con clamorosi colpi di scena che stanno per arrivare. Possiamo dirvi che Thomas, pian piano, diventerà sempre più protagonista della soap di Canale 5 anche perchè a breve scoprirà la verità sulla piccola Beth ma, al contrario di quello che si può immaginare, non dirà nulla a Hope! Avete capito bene: le persone a conoscenza della verità sulla bambina iniziano a essere davvero tante ma nessuno dice a Hope chi è davvero la piccola Phoebe…

Ma torniamo a noi con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani 1 aprile 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 1 APRILE 2020

Thomas si rende conto che Hope ha bisogno di affetto e se arriva da un bambino, è ancora più importante. Per questo ci tiene che il piccolo Douglas abbia una figura di riferimento come Hope. In questo periodo si possono aiutare a vicenda e a quanto pare lo stanno facendo. Ma anche Thomas sembra essersi avvicinato a Hope. I due guardano insieme le foto di Caroline…

E a proposito della morte di Caroline in Italia molti si chiedono: ma siamo davvero sicuri che sia morta e che Thomas non stia nascondendo la verità anche su questa vicenda? Possiamo dirvi che è presto per scoprirlo…

Intanto Bill e Katie iniziano a sospettare che dietro agli incontri casuali ci sia un cupido speciale. Potrebbe essere il piccolo Will felice di vedere di nuovo insieme i suoi genitori?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 1 aprile 2020.