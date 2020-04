Beautiful anticipazioni: Flo alla ricerca del suo passato. L’identità di suo padre cambia tutto

Se pensavate che i colpi di scena arrivati negli ultimi episodi di Beautiful fossero i soli di questo mese, bhè sbagliavate! Nelle prossime puntate della soap di Canale 5 ne vedremo ancora delle belle e nelle nostre anticipazioni non possiamo fare a meno di raccontarvi tutto quello che sta per accadere a Los Angeles. Iniziamo ovviamente dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 6 aprile 2020. Avrete visto che Flo ha deciso di restare a Los Angeles e ha ritrovato il suo grande amore, Wyatt. Il ragazzo si è offerto anche di aiutarla nella ricerca di suo padre. Flo infatti ha intenzione di scoprire chi è davvero suo padre. Vi possiamo già dire che queste rivelazioni lasceranno tutti senza parole! Anche Flo che scoprirà qualcosa che mai avrebbe immaginato…

Ma torniamo alla puntata di Beautiful di domani 6 aprile 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 APRILE 2020

Brooke è stata molto chiara con Liam: deve cercare di stare vicino a Hope perchè lei in questo momento è particolarmente fragile e potrebbe commettere dei passi falsi. Non sbaglia Brooke che s è resa probabilmente conto di come Hope in questo particolare momento si sia avvicinata a Thomas. Il figlio di Ridge e Taylor, approfittando anche del piccolo Douglas, si è avvicinato pericolosamente alla giovane Logan…Thomas prova a chiedere a Hope che cosa possa fare in questo momento così delicato, dopo la morte di Beth…Nessuno dei due al momento immagina quello che davvero è accaduto alla bambina ma Thomas, molto presto scoprirà la verità e deciderà però, come vedremo nei prossimi episodi di Beautiful, di tacere…

Nel frattempo Flo parla al telefono con Shauna, sua madre…Una nuova story line sta per iniziare, assolutamente da non perdere perchè ricchissima di colpi di scena.

Appuntamento quindi a domani con la nuova puntata di Beautiful in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5.