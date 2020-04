Beautiful anticipazioni: Shauna arriva a Los Angeles con un segreto che riguarda Bill, è il padre di Flo?

Grandi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Beautiful! Ogni giorno nonostante quello che sta accadendo nel mondo, cerchiamo di tenervi compagnia per parlare anche di qualcosa di più leggero. E lo facciamo con le nostre anticipazioni, con i nostri articoli sul mondo della televisione. Oggi vi parliamo di Beautiful e di quello che succederà nella puntata di domani 8 aprile 2020. Come avrete visto Flo ha deciso di cercare il suo vero padre anche se al momento sua madre non le ha dato molti indizi per capire chi sia. Wyatt però si è messo a disposizione per aiutare la sua ex fidanzata in questa ricerca. Quello che i due ignorano è che c’è un piccolo ma grande segreto nel passato di Shauna, la madre di Flo…E noi lo stiamo per scoprire, di che cosa si tratta? Leggete pure le nostre anticipazioni…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 8 APRILE 2020

Come ricorderete Flo e Wyatt andavano a scuola insieme a Las Vegas ed erano fidanzati. Quinn e Shauna, le mamme dei due ragazzi, erano molto amiche. All’epoca però Quinn non aveva detto a nessuno chi era il vero padre di Wyatt…Nessuno sapeva di Bill Spencer…Ma a quanto pare, come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, Quinn non è la sola ad aver avuto una relazione con il ricco imprenditore. Molto presto infatti Shauna, arrivata a Los Angeles per incontrare sua figlia, e riabbracciando con grande amore anche Quinn e Wyatt, si renderà conto che c’è una verità nascosta che potrebbe fare molto male ai due ragazzi…

Shauna infatti è convinta che il padre di Flo sia Bill: la ragazza nacque infatti dopo una notte di passione tra lei e Bill Spencer. Ma siamo davvero sicuri che Bill sia il padre di Flo? Shauna chiaramente non sapeva nulla di Bill prima di arrivare a Los Angeles e molto presto questa notizia la lascerà senza parole…Se Bill infatti è anche il padre di Flo, questi significa che lei e Wyatt sono fratelli e che per anni hanno avuto una relazione incestuosa….Una notizia sconvolgente che potrebbe cambiare le vite di molte persone!

