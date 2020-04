Una vita anticipazioni: che fine ha fatto Fulgencia? I dubbi di Ramon e i sospetti su Celia

Un nuovo giallo ad Acacias 38: chi ha ucciso Batan? E’ quello che si chiedono tutti gli abitanti del quartiere sconvolti per quanto accaduto nelle ultime ore. E ce lo chiediamo anche noi che da casa seguiamo sempre con grande affetto Una vita. Cerchiamo di scoprire i dettagli con le ultime notizie da Acacias 38 e le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani 10 aprile 2020.

Samuel stava parlando in piazza con Lucia e sembra non avere nulla a che fare con la morte di Batan, ma siamo davvero sicuri che sia così? Ramon sembra avere dei dubbi sulla strana scomparsa di Fulgencia che ha lasciato il suo incarico senza dire nulla. Che fine ha fatto la balia della piccola Milagros?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 APRILE 2020

Dopo la morte di Batan, Felipe affronta Samuel e gli dice in faccia quello che pensa. Lo prega di stare lontano da Lucia e da Telmo che hanno diritto di vivere il loro amore come meglio credono. Lolita parla con Antonito di quello che è successo negli ultimi giorni. Ramon ha chiesto che la piccola Milagros non resti più da sola con Celia…

Nel frattempo ad Acacis 38 ci si chiede chi sia l’assassino di Batan, chi potrebbe essere così crudele da uccidere un uomo in chiesa? Carmen e Cesario sembrano sapere più di quello che dicono, del resto sono a conoscenza dei problemi che Samuel aveva con Batan…

Padre Bartolomè parla con Ursula di quello che è successo tra Telmo e Lucia e stenta a credere che Fra Guillermo possa aver suggerito al sacerdote di lasciare la sua vocazione.

Ramon sembra aver perdonato Celia e anche la moglie di Felipe ha compreso i motivi per i quali il padre della piccola Milagros ha reagito con tanta veemenza di fronte ad alcune sue scelte. Ramon però inizia a chiedersi come mai Fulgencia se ne sia andata, pensa che sia tutto molto strano ma Celia minimizza dicendo che era una cattiva persona e non era adatta per prendersi cura di Milagros…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 10 aprile 2020 su Canale 5.