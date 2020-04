Una vita anticipazioni, si torna lunedì: per Ramon la resa dei conti, Celia muore?

Lucia non riesce a credere a quello che sta accadendo ma le prove non mentono, ha i documenti che dimostrano tutto. Telmo l’ha solo usata per i suoi soldi come le aveva detto Samuel. Non immagina neppure che ci sia un losco piano dietro a questa vicenda. Lo scoprirà? Ve lo riveliamo con le anticipazioni di Una vita per la puntata di lunedì 20 aprile 2020. C’è una novità per il fine settimana di Canale 5: Una vita non andrà in onda nè al sabato nè alla domenica, ci aspetta lunedì prima di Uomini e Donne! Ad Acacias 38 sta succedendo davvero di tutto: Ramon e la sua famiglia hanno deciso di lasciare il paese alla volta di Parigi per allontanare la piccola Milagros da Celia e ritrovare la pace familiare. Nel frattempo Inigo e Tito hanno finto di partecipare a un incontro solo per prendersi i soldi e scappare…Leonor quindi si prepara a lasciare tutto: destinazione Portogallo. Ma come andrà a finire? La fuga andrà a buon fine? Nel frattempo Rosina, senza sapere di fare una cosa poco corretta, informa Celia della decisione dei Palacios di lasciare Acacias 38…

Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Una vita, ecco le ultime news per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 20 APRILE 2020

Tito e Inigo arrivano a casa con il denaro raccolto e pensano che il loro piano sia andato come previsto. Servante però li informa che alla Deliciosa ci sono degli uomini che non sembrano avere buone intenzioni…Lucia va da Felipe e gli racconta quello che ha scoperto, parlandogli del documento che Telmo ha firmato. Intanto Celia ascolta le parole di Ramon e Antonito che si preparano per partire. Rosina organizza in fretta e furia un piano per far si che le persone arrivate per i soldi, non si rendano conto che Inigo e Leonor stanno andando via…Sembra funzionare tutto per il meglio…Celia torna a casa e sembra sconvolta, Felipe pensa che sia per la vicenda di Lucia ma non immagina che sua moglie sta progettando un piano per riavere la bambina prima che partano per Parigi…Così Celia va in cucina a prendere un coltello…Che cosa ha intenzione di fare?

Ursula prova a convincere Lucia dicendole che Telmo non può averle fatto quello che pensa…E quando l’ex sacerdote torna gli spiega quello che è accaduto…Telmo in lacrime non sa che cosa fare: deve dimostrare di esser stato ingannato. In realtà Padre Bartolomè, l’uomo che lui riteneva essere un amico fidato, ha collaborato con Espineira…Celia è andata in casa di Ramon e l’uomo la sente dire che non permetterà a nessuno di portarla via…E poi l’irreparabile…Celia morirà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì 20 aprile 2020 su Canale 5.