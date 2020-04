Il segreto anticipazioni: dov’è Francisca? Matias torna a Puente Viejo dopo l’amnistia?

Raimundo continua a pensare che Francisca sia a Puente Viejo ma non ci sono tracce della donna…Marcela sembra essere preoccupata per il possibile ritorno di Matias: suo marito pare sia uscito prima dal carcere…Cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto? La soap spagnola ci aspetta il 20 aprile 2020. Si torna il lunedì su Canale 5 alla domenica niente soap. Tra l’altro vi ricordiamo che da lunedì andrà in onda nuovamente anche Uomini e Donne!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 20 APRILE 2020

D. Ignacio e le sue figlie vengono convocate per testimoniare nel processo di rapimento. Rosa mostra un atteggiamento molto sospettoso e Marta lo capisce, è più che normale partecipare a un processo.

L’obiettivo della giovane donna è fare una buona impressione su Adolofo, che sa che vedrà in tribunale. E così succede, incontra Adolfo che la invita a fare una passeggiata.

Mentre a La Casona, Carolina e Marta sono sorprese dal ritardo di Rosa e suo padre. Dopo aver testimoniato davanti al giudice, Ignacio va alla fabbrica e lì si nasconde davanti a Pablo, ma quando parlò con Urrutia confessò le sue peggiori paure: poteva finire in prigione per l’interrogatorio irrequieto a cui era sottoposto.

Tomás confessa ad Adolfo la sua storia d’amore con Marcela, la proprietaria della locanda della città. Confessa anche la sua più grande paura: Matías potrebbe tornare dopo aver ricevuto l’amnistia. La Marquesa parla con suo figlio Adolfo e cerca di convincerlo a dichiarare davanti al giudice che D. Ignacio ha messo in pericolo la vita di tutti gli ostaggi. Oltre a essere un repubblicano confessato, ha messo a rischio la vita delle ragazze. Ma quando torna, Adolfo annuncia di non aver confessato nulla di Don Ignacio.

Raimundo lascia un messaggio a Dolores nel caso in cui Francisca apparisse. Più tardi incontra Mauricio ed entrambi ricordano i tempi passati. Mauricio evita di parlare del suo viaggio in Argentina per cercare Fe, e Raimundo ammette di non sapere più dove cercare Francisca. Nel mezzo della conversazione, appare la marchesa che incontra Raimundo di persona…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda lunedì su Canale 5.