Il segreto anticipazioni: il ritorno di Matias lascia Marcela sotto choc

Se avete seguito le nuove puntate de Il segreto, saprete bene che Marcela è molto preoccupata per un eventuale ritorno di Matias in paese. La donna ha una relazione con Tomas. Sono passati anni da quando suo marito è stato arrestato e lei da tempo non ha notizie. Ma per quale motivo Matias è in carcere e perchè non ha dato più notizie a sua moglie? Nelle prossime puntate vedremo come si evolverà questa vicenda. E infatti le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 23 aprile 2020 ci rivelano che Matias tornerà in paese per incontrare la sua piccola Camelia che ormai è cresciuta moltissimo.

E mentre Matias torna in paese, suo nonno Raimundo sembra invece decidere di andar via. Non ha trovato Francisca in paese anche se resta convinto che la donna si stia nascondendo proprio a Puente Viejo. Ed effettivamente non sbaglia perchè come avrete capito, la Montenegro è aiutata dalla marchesa. Isabella infatti pare sia una sua parente…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 APRILE 2020

Rosa e Marta, rendendosi conto che amano lo stesso uomo, cercano di essere caute sperando che Don Ignacio non se ne renda conto. Così Rosa chiede a sua sorella di accompagnarla a un appuntamento che ha proprio con il figlio della marchesa. Sia Rosa che Marta quindi lo incontrano anche se non dovrebbero.

Tomás confessa a suo fratello l’interesse di sua madre per il rapporto sulla miniera. Ma il giovane gli chiede di aspettare per controllare alcuni dati importanti. Ed effettivamente quello che scopre è fondamentale: il sistema di estrazione è fallimentare, si basa infatti su tecniche molto vecchie che potrebbero provocare la morte di molti lavoratori.

Marcela parla con Tomás di Adolfo. Ed è che il giovane è apparso al bar per regalare qualcosa a Camelia e sospettare di sapere qualcosa sulla loro relazione. Tom la rassicura assicurandola che Adolfo non sarà un problema per la loro storia d’amore. I due parlano anche di quello che potrebbe succedere in futuro: cosa faranno se a Puente Viejo ricomparisse Matias che ha ricevuto l’amnistia?

Adolfo non riesce a gestire i suoi sentimenti e non sa scegliere a quanto pare tra Rosa e Marta. Don Ignacio viene a sapere tramite Mauricio che la marchesa lo ha denunciato per via della pericolosità del nuovo macchinario. In realtà non ha le prove per dimostrare che sia stata proprio lei ma non ha dubbi che ci sia proprio Isabella dietro a questa storia. Anche Urritia la pensa come lui.

Ramón Solozábal sta per arrivare a Puente Viejo per controllare i conti dell’azienda di famiglia…All’improvviso Matias appare in paese e si presenta senza dire nulla a Marcela di fronte a sua figlia…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 23 aprile 2020. Siamo giunti all’episodio 2170 della soap spagnola!