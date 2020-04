Una vita anticipazioni: Samuel torna ad Acacias 38 e Lucia va in crisi. Felipe distrutto

Siamo giunti alla prima parte dell’episodio 963 di Acacias 38: cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 23 aprile 2020? Questi nuovi episodi della soap spagnola caratterizzati dal salto temporale di dieci anni vi stanno piacendo? Abbiamo ritrovato vecchi personaggi ma stiamo anche imparando a conoscere i nuovi abitanti di Acacias 38! Abbiamo visto come Ramon abbia scelto di passare in carcere gli anni che gli restano con l’accusa di omicidio. Antonito continua a essere sicuro che suo padre non ha ucciso Celia. Ramon da quel giorno tra l’altro non ha mai voluto vedere neppure la piccola Milagros che ormai ha 10 anni e vive in Francia con Victor e Maria Luisa.

Intanto nel quartiere sono arrivati la cantante Bellita Del Campo, il marito Jose Miguel Dominguez e la domestica Arantxa. Casilda finge di essere ricca davanti ad un ispettore del municipio, così come Rosina e Liberto inscenano di essere due domestici; per quale motivo?

Scopriamo quelle che sono le ultime news con la trama della puntata di Una vita di domani 23 aprile 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 APRILE 2020

Samuel torna ad Acacias ed ha al suo fianco Genoveva Salmeron, la sua nuova e affascinante consorte. L’Alday cerca di recuperare il rapporto con Lucia, che nel frattempo si è sposata con il cinico e ammalato Eduardo Torralba ed è diventata madre del piccolo Mateo. Lucia, tra l’altro, ha assunto Ursula Dicenta come istitutrice del suo primogenito. Avrete inoltre visto che il matrimonio di Lucia non sembra essere frutto di un grande amore, anzi. Suo marito la comanda a bacchetta tanto che non vuole neppure che possa avere un lavoro…Il suo lavoro è quello di essere una moglie devota e una madre…

Lucia scopre che Samuel è tornato ed è molto turbata. Ma Fabiana la rassicura: l’Alday è un uomo diverso, ha una moglie e non ha nessun interesse verso di lei. E dalle prime immagini del ritorno di Samuel ad Acacias 38 sembrerebbe proprio che tra lui e sua moglie le cose vadano a gonfie vele e che l’uomo non abbia in nessun modo intenzione di disturbare Lucia. Ma sarà così?

Agustina cerca di comprendere come sia possibile che Felipe non riesca a riprendere ancora in mano la sua vita. Eppure sono passati dieci anni dalla morte di Celia ma lui continua a soffrire, a spendere tutto il suo denaro in alcol e gioco…A Felipe non resta che il ricordo di Celia, continua a guardare l’album delle foto e la ricorda come se fosse morta pochi giorni prima. Ma sono passati dieci anni, il dolore per questa perdita resta però lo stesso…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 aprile 2020 su Canale 5.