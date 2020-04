Beautiful anticipazioni: Liam e Hope sempre più lontani mentre Flo decide cosa fare

Come andrà a finire la storia tra Liam e Hope? A causa di tutto quello che è successo nell’ultimo periodo i due finiranno per lasciarsi? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 24 aprile 2020. Cosa accadrà? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles ma prima facciamo il punto della situazione.

Avrete visto che Shauna è arrivata a Los Angeles per trovare sua figlia e ha fatto delle scoperte scioccanti. Pensava che il padre della ragazza fosse Bill e invece alla fine ha scoperto che è Storm Logan. Flo quindi in città ha tre zie pronte a darle tutto l’amore che merita e ha anche una grande famiglia allargata che ha deciso di accoglierla. Shauna però ha anche scoperto tutte le bugie di sua figlia. Flo infatti le ha dovuto raccontare di tutto quello che è successo con Reese e della storia della piccola Beth che in realtà vive con Steffy con il nome di Phoebe. Shauna ha appreso tutte queste novità restando basita per i racconti di sua figlia ma adesso ha una sola soluzione a tutto: bisogna raccontare la verità. Cosa succederà dunque? Hope sta per scoprire che sua figlia Beth non è morta?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 APRILE 2020

Shauna continua a essere convinta del fatto che Flo debba dire il prima possibile a Hope tutto quello che è realmente successo con Reese. Le potrà dire che lei non sapeva che la piccola fosse sua figlia, non sapeva che in fondo anche tra loro c’era realmente un legame di sangue, essendo sua cugina…Ma per il momento Flo non trova il modo giusto per aprirsi con Hope e mettere fine alle sue sofferenze. Shauna sa che la cosa migliore da fare è dire tutto ma allo stesso tempo teme che sua figlia possa finire in prigione…

Dal canto suo Liam si rende conto che sua moglie ormai non pensa più alla loro famiglia e si sente distrutto per come la loro vita sia stata stravolta. Si avvicina la fine di questo matrimonio?

Appuntamento a domani per i dettagli!