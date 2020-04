Beautiful anticipazioni: Liam e Hope a un passo dal divorzio con Thomas pronto ad approfittarne

Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 25 aprile 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Los Angeles e che ci rivelano la trama della puntata di domani. Si va in onda anche nelle feste! Il 25 aprile sarà un giorno rosso sul calendario ma per noi chiaramente solo sulla carta visto che dovremo restare in casa, sia domani che il primo maggio. E allora perchè non farlo con le soap che tanto ci piacciono?

Come sempre i colpi di scena non mancano…E nelle ultime puntate abbiamo visto diverse cose. Flo ha scoperto di essere figlia di Storm e di essere quindi una Logan, prima cugina di Hope. Questo l’ha messa maggiormente in crisi visto che ha aiutato un uomo a portare via una bambina proprio a sua cugina. La cosa la far star male ed è per questo motivo che vorrebbe dire tutto a Hope. Shauna non sapeva nulla della gravidanza finta, dell’adozione. Non immaginava quello che sua figlia stava facendo ma adesso ha paura. Da un lato infatti sa che la cosa migliore da fare sarebbe quella di raccontare la verità ma allo stesso tempo sa che Flo così facendo rischia il carcere.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 APRILE 2020

Hope si è resa conto che Liam si è allontanata da lei ma questo non le dispiace. La fa soffrire ma lo reputa un passaggio necessario. Si rende infatti conto che non potrà essere quello che Liam si merita adesso ed è per questo che si sta comportando in questo modo. Il suo legame invece si fa più forte con il piccolo Douglas che sembra non poter fare a meno di lei.

Hope parla con Thomas di quello che sta succedendo nella sua vita e gli rivela che sta facendo lei di tutto per far si che Liam la lasci. Ha infatti intenzione di arrivare al divorzio in modo che lui si possa rendere conto che il suo posto è al fianco di Steffy con le bambine…

Ma che cosa succederà davvero? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate della soap di Canale 5 da non perdere.