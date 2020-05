Una vita anticipazioni: Telmo e i dubbi su Mateo, è suo figlio? Lucia tace

In questi giorni Una vita è andata in onda con un minutaggio diverso rispetto al solito per cui stare dietro alle anticipazioni non è cosa facile. Ci proviamo e facciamo anche il punto della situazione prima di raccontarvi con le nostre anticipazioni quello che succederà nella puntata di Una vita di domani 5 maggio 2020.

Avrete visto che Telmo è tornato ad Acacias 38 e ha subito deciso di incontrare Lucia ma tra di loro le cose non sono andate come l’ex prete aveva immaginato.Sono passati 10 anni e Lucia è ancora piena di rabbia per quanto accaduto. Ma la verità su quello che è successo e il processo contro Espineira che sta per iniziare, cambiano le cose. Telmo vede subito che Lucia ha un figlio e capisce che Mateo ha più o meno dieci anni…Per il momento Telmo non mette insieme i pezzi ma è chiaro a tutti che quel bambino potrebbe essere suo figlio!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 5 MAGGIO 2020

E così siamo finalmente arrivati alla messa in onda della prima parte dell’episodio di Acacias 38 967.

La figlia della famosa cantante spagnola è tornata a casa. Pare che nel collegio che frequenta sia scoppiata una brutta epidemia. Intanto Antonito e Lolita sono felici per il ritorno ad Acacias 38 di Ramon, ben sapendo che le cose però non torneranno come prima visto che non tutti sono pronti ad accogliere l’uomo nel migliore dei modi.

Telmo non riesce a capire perchè Ursula sia stata reticente…Lucia crede che dovrebbe avere un faccia a faccia con Telmo per parlare di tutto quello che è successo negli ultimi dieci anni ma anche prima.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 5 maggio 2020 su Canale 5. Come sempre si va in onda alle 14,10 e a seguire una nuova puntata di Uomini e Donne nella sua versione classica.