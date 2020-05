Una vita anticipazioni: tutti contro Ramon, lascerà per sempre Acacias 38?

Che cosa farà Ramon lascerà per sempre Acacias 38? La decisione sta per essere presa. Ve ne parliamo nelle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 6 maggio 2020. Nella puntata di Una vita in onda domani pomeriggio vedremo come Ramon viene accolto nel suo quartiere: non sono tante le persone felici per questo ritorno…

E intanto anche Telmo ha fatto ritorno ad Acacias 38 e si è accorto che ci sono state tante cose di cui lui non sapeva nulla. Nelle lettere che Ursula gli ha mandato non si parlava mai del matrimonio di Lucia e non si è mai parlato neppure di suo figlio. Come mai? Forse perchè il piccolo Mateo potrebbe essere suo figlio?

Non ci resta che leggere le anticipazioni, con la trama della puntata di Una vita di domani 6 maggio 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 6 MAGGIO 2020

Il ritorno di Ramon sta cambiando le carte in tavola e gli abitanti di Acacias 38 cercano di capire come si devono comportare. Susana ha promesso a Felipe che non accetterà in nessun modo il ritorno di Ramon ma Lucia, invitandola a casa sua insieme a Liberto, le ha fatto notare che odiare un uomo non riporterà indietro Celia. Nessuno potrà ridare la vita alla sua amata madrina e forse sarebbe arrivato il momento di voltare pagina.

Mentre Liberto sembra favorevole alla visione di Lucia della questione, Susana non cambia idea. E così quando incontra per strada Ramon, Susana gli manifesta tutto il suo disprezzo. Cintia è felicissima di essere tornata a casa…

Dopo aver parlato con Susana Ramon ha capito che ad Acacias 38 tutti provano ancora molto risentimento nei suoi confronti. Ed è per questo che decide di lasciare il paese. Lo dice ad Antonito e Lolita che però non sembrano approvare la sua decisione. Ramon vuole andare via e lo farà…Lascerà per sempre davvero Acacias 38?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 6 maggio 2020 su Canale 5.